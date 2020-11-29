لبنان | هل تفتح المطاعم أبوابها غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 1:31 مساءً

اصدرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بياناً اشارت فيه إلى أن ” القطاع المطعمي أدّى واجباته بالنسبة للإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وعلّق علامته 83% على اللوح”.

وتابع البيان: “تقدمنا بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، ولاقى هذا الطرح تجاوبًا في لجنة كورونا، لذلك نطالب فيه ونصرّ على اعتماده كإجراءٍ جديد، وناقشناه اليوم صباحًا مع وزير الداخلية وهو مشكور على التعاون”.

وأكد أنه “سوف يفتح القطاع أبوابه غدًا صباحًا ملتزمًا بكل الإجراءات والقوانين، ويبقى موضوع الدوام ليناقش في اللجنة الوزارية اليوم”.