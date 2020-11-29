لبنان | تحرير مخطوفين إثنين في جرود الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

نجحت مديرية المخابرات في الجيش في تحرير مخطوفين إثنين في جرود الهرمل، لبناني وفلسطينية، وهما بصحة جيدة، وتتم ملاحقة الخاطفين لتوقيفهم.

كما تمكنت المديرية من توقيف أحد افراد عصابات سرقة السيارات، ويدعى أ.ق وهو مسؤول عن شبكة تنقل السيارات المسروقة من لبنان الى سوريا، وتمكنت من استعادة 5 سيارات مسروقة خلال الاسبوع المنصرم، سرقت من مناطق مختلفة من لبنان، وكانت متجهة نحو سوريا.