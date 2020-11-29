لبنان | الاسمر: لاتخاذ قرار شجاع بفتح البلد

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بشارة الأسمر
صدر عن الإتحاد العمالي العام البيان التالي:
“طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة الكورونا باتخاذ قرار شجاع بفتح البلد والقطاعات العامة والتجارية والصناعية والسياحية مع التأكيد على الالتزام الكامل باقصى التدابير الوقائية تحت طائلة تطبيق العقوبات القصوى على المخالفين.
واعتبر الاسمر ان قرار الفتح هذا يعيد شيئا من الدورة الاقتصادية مع بدء شهر الاعياد ويحمي العمال والموظفين والمياومين في كل القطاعات الخاصة والعامة والرسمية ، ويحافظ على لقمة عيشهم في مرحلة يتعرضون فيها للصرف او لتخفيض اجورهم او للموت من الجوع او كورونا .
وابدى الاسمر تأييده لدعوة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بهذا الاطار ، آملا ان يتجاوب الوزراء المعنيين مع فتح البلد والتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية التي تحمي جميع المواطنين”.
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