لبنان | طقس متقلب يسيطر على لبنان

توقعات الطقس
أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن “طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط”
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و ارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و انخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع تساقط امطار في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة و احتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة و تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق و رعد و بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
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