لبنان | قنابل مضيئة جنوباً واستنفار عسكري إسرائيلي

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 12:20 صباحًا
قنابل مضيئة جنوباً واستنفار عسكري إسرائيلي
أطلق الجيش الاسرائيلي أكثر من 15 قنبلة مضيئة فوق موقع العباد المشرف على حولا، ومقابل مستعمرة المنارة المشرفة على بلدة ميس الجبل امتدادا الى وادي هونين.
كما أطلق مسيّرات تصوير في أجواء المنطقة، وأفادت معلومات صحفية ان الجيش الاسرائيلي استدعى المروحيات العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية.
ولاحقاً أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن عودة الهدوء بعد تسلل شخصين من أصول إفريقية إلى الأراضي المحتلة عبر لبنان.
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