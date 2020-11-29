لبنان | فيديو.. وقوع قتيل وجرحى بإنفجار قنبلة يدوية قرب الطريق الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 12:14 صباحًا

سمع مساء اليوم صوت انفجار في بيروت قرب منطقة طريق الجديدة تبيّن أنه ناتج عن قنبلة انفجرت بشخص كان يلعب بها قرب جامع الدنا بين الطريق الجديدة وصبرا.

ويتم تداول معلومات بأن الشخص من الجنسية الفلسطينية ويدعى سمير سماره من مخيم شاتيلا، وقد قتل على الفور، وجرح 3 أشخاص حسب المعلومات الأولية.