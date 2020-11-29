لبنان | قيادة الجيش: تسجيل 3 خروقات بحرية اسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 11:58 مساءً تسجيل 3 خروقات بحرية اسرائيلية أصدرت عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27 / 11 / 2020 ما بين الساعة 16.03 والساعة 22.30 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترا. وبتاريخ 28 /11 / 2020 الساعة 6.29 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 222 مترا، ولمدة 3 دقائق. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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