لبنان | وزارة الصحة تسجل 10 حالات في نتائج فحوص رحلات اضافية وصلت الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25/11/2020 و26/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 10 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 25/11/2020 كالتالي: – رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة) وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 26/11/2020 كالتالي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

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