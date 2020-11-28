وزير الصحة حمد حسن
بعد انتشار مقاطع فيديو للوزير حمد حسن وهو يشارك الناس الاحتفالات في بعلبك وسط زحمة كبيرة لم يحترم فيها قواعد التباعد الاجتماعي، ولم يتخذ فيها الاجراءات الوقائية، علق الوزير حسن على المقاطع المصورة موضحا عبر اتصال مع المؤسسة اللبنانية للإرسال أنه مر بالصدفة في الشارع والتقى بالناس، وأكد الا مصلحة لديه للرد على هذه الفيديوهات لان الناس مسؤولة عن نفسها وتصرفاتها ومخالفة الاجراءات تضر بهم وحدهم.
وقال حسن: “حذرنا مراراً من مخالفة الاجراءات واصبحت الكرة عند الناس، اما متابعة الالتزام بالاقفال فهو من صلاحيات وزارة الداخلية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | التعليق الاول لوزير الصحة على فيديوهات مشاركته بالاحتفالات في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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