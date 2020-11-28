لبنان | قوى الأمن تدعو إلى التبليغ عن حالات العنف الأسري

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 06:11 مساءً - منذ 11 دقيقة العنف الاسري صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي: “61% من شكاوى العنف الاسري تَرد إلينا من قبل الضحية نفسها و 14% من قبل الجيران #إذا_مهددي_ما_تترددي بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، تذكر قوى لأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري”. تقرير قوى الامن

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