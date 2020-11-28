لبنان | البطريرك الراعي يعرض للبابا فرنسيس هواجس اللبنانيين ويطلب الدعم

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 48 دقيقة

استقبل البابا فرنسيس ظهر اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمدة ساعة، بحسب المركزية، عرض خلالها البطريرك الوضع في لبنان من جوانبه كافة، مشددا على ان لبنان مصيره في خطر، وان الكيان اللبناني مهتز بوحدته وشعبه.

وكان البطريرك غادر بيروت قبل ظهر امس متوجهاً الى الفاتيكان، واجتمع الى عدد من الكرادلة .

وفي خلال اللقاء مع البابا، أعرب البطريرك عن هواجس اللبنانيين والخوف الذي ينتابهم من ضياع النموذج اللبناني، نموذج العيش الواحد بين الاديان، مشيرا الى خطروجودي على لبنان وابنائه لاسيما المسيحيين منهم، يضاف إليه خوف على مسيحيي الشرق بعد الاحداث التي جرت في فلسطين والعراق وسوريا، وأدت الى هجرة واسعة وخطيرة للمسيحيين، لافتاً الى ان الشرق قد يفقد تنوعه الذي تؤمنه المكونات والكيانات التي تعيش فيه.

ولفت الراعي الى ان لبنان يتمتع بتركيبة فريدة في الشرق والعالم، لكن منسوب الخوف من الجوع والسعي الى الهجرة يرتفع في عقول وقلوب اللبنانيين الذين باتوا يخشون على مستقبل اولادهم، معتبراً ان لا بد من القيام بعملية انقاذية سريعة لإخراج لبنان من محنته قبل فوات الاوان.

وللغاية، تمنى البطريرك على البابا لعب دور في عملية الإنقاذ هذه من أجل الحفاظ على وحدة لبنان كنموذج للعيش المشترك، من خلال علاقات الفاتيكان الدولية، مؤكداً ان لبنان يطمح لأن يكون دولة واحدة قوية بشعبها وجيشها ومؤسساتها وهذا يتم عبر الحياد الايجابي الذي بات مشروعه جاهزا وقابلا للتنفيذ اذا تأمن التوافق الداخلي في شأنه.

وقبل ان يعود الى بيروت غدا ، وجه الراعي دعوة الى البابا لزيارة لبنان.