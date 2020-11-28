لبنان | تعميم أوصاف جثة مجهولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

قرابة الساعة 20:55 من تاريخ 24/11/2020، وعلى المسلك الشمالي لأوتوستراد الكرنتينا / مقابل مسجد الخضر، تعرّض رجل مجهول الهوية لحادث صدم من قِبل سيّارة نوع “أودي” لون فضّي مجهولة باقي المواصفات، ما أدّى إلى وفاته على الفور، فيما فرّ السائق على متن سيّارته إلى جهةٍ مجهولة.

تمّ نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى الروم، ومن ثمّ دُفنت في بلدة جبّ جنّين، بمبادرة من أحد الخيّرين، وبناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصاف الجثّة، وتطلب من ذوي المتوفي أو ممن يعرف عنهم شيئاً، الاتصال بمفرزة سير بيروت الثالثة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 395888/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمّا أوصاف الجثّة فهي على الشكل التالي:

رجل في العقد الخامس من العمر، نحيف البنية، طول قامته حوالى /170/ سنتم. أشيب الشعر واللحية، كان يرتدي -ساعة تعرّضه للحادث- معطفاً وبنطال ذات لون أسود وكنزة لون برتقالي.