لبنان | أحد افراد عصابة إرهابية بقبضة الأمن في مجدليا

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قوى الأمن الداخلي
أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المدعو ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري) بجرم محاولة السرقة في بلدة مجدليا – زغرتا.
وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى عصابة إرهابية، كما يوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد”.
وجرى ضبط المسدس من نوع هريستال /9/ ملم، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.
واعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، انه “بتاريخ 27-11-2020، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، في محلّة وادي جلول في بلدة مجدليا – زغرتا بأحد الأشخاص بجرم محاولة سرقة، يحمل مسدساً حربياً بشكلٍ ظاهر، ولدى محاولة توقيفه لم يمتثل وحاول الفرار من أمام عناصر الدورية، فتمّ توقيفه، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري) وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى عصابة إرهابية، كما يوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد”.
وذكرت انه جرى ضبط المسدس من نوع هريستال /9/ ملم، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.
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