لبنان | حيدر: الحماية من الوباء تحتاج الى احترام الارشادات الصحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 6 دقائق

أشار مستشار وزير الصحة محمد حيدر إلى أننا “في لجنة كورونا درسنا الخطة التي قدمتها نقابة المطاعم وأجرينا عليها بعض التعديلات ورفعناها إلى اللجنة الوزارية والمشكلة اليوم هي في ثقافة المواطن وفي تطبيق القانون والنظام”.

وقال محمد حيدر في حديث تلفزيوني: “سمعنا صرخة الهيئات الاقتصادية ونحن على تواصل معهم لكن في لبنان هناك غياب للثقافة لذلك نوصي بالإغلاق والحماية من الوباء تحتاج الى احترام الارشادات الصحية”.

يذكر أن رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني أوضح أننا امتثلنا منذ البداية لقرارات وزارة الداخلية والبلديات بالاغلاق الجزئي. واعتبر في حديث تلفزيوني أن القرار كان خاطئا فمن جهة محلات مقفلة ومن الجهة المقابلة مفتوحة.

وتمنى عيراني على المعنيين عدم إقفال الأسواق من جديد بسبب الأزمة الإقتصادية فالتجار يصرّفون بضائعهم المكدسة. كما دعا جميع التجار الاستمرار بالإلتزام بالارشادات الصحية.

في سياق متصل، لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عبر “تويتر”، إلى أن “الإقفال الجزئي والعام وجدليته، الإجراءات ومزاجية احترامها مع المقدرة الرقابية، حملات المسح ورفع الجهوزية قسرًا في المستشفيات الحكومية وهوناً مع القطاع الخاص؛ تبقى دون تأمين الحماية الصحية والاجتماعية المرهونة بتعقيدات حياتنا اليومية المعيشية… مرق الكتير وبقي القليل”.

وأرفق التغريدة بوسم، “ساعدونا بهمتكم”.

وأكد حسن سابقاً أن نسبة الإيجابية في الفحوصات التي تحصل لا تزال على ما هي عليه عند حدود 15%، لافتاً إلى أن ” الرهان الذي كنا ننتمى أن يتحقق هو أن تنخفض إلى 12 أو 10%”.