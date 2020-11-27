لبنان | السفير البريطاني في لبنان: موقفنا من حزب الله واضح ونعتبره منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق

أوضح السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ ان لبنان في حال من الفوضى حالياً ويبدو أن هناك فراغا حيث يجب أن يكون هناك نشاط.

وقال رامبلينغ في حديث لمحطة الـLBCI: “نحن في وضع يتمثّل بوجود سلسلة من حالات الطوارئ ولدينا عدد كبير من المشاكل الخطيرة للغاية التي يجب التغلب عليها ونحتاج إلى الأفعال.” داعيا لتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن حكومة قادرة على القيام بالمهمة والتي يمكن أن تنفذ الإصلاحات التي يعرف الجميع أنها ضرورية.

ولفت الى انه إذا كانت القيادات غير قادرة ولن تتحمل مسؤولية الخروج من سلسلة الأزمات فسيكون هناك القليل جداً الذي يمكننا القيام به لملء الفراغ وستتجه الأمور نحو وضع تبدأ فيه الخدمات الأساسية في التراجع بشكل كبير.

وعن تأييد الحريري رئيساً للحكومة اعتبر رامبلينغ “اننا كمملكة متحدة ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص.” مشيرا الى “اننا بحاجة إلى تأليف حكومة بسرعة وأن يكون بإمكانها القيام بمهمة الإصلاح والتغيير الجاد ويجب أن تكون الشفافية والمسؤولية والمساءلة الكلمات الثلاث التي ينصب عليها الإهتمام.”

وقال: “ندعم الشعب اللبناني وننفق هنا 150 مليون دولار كل عام في مجموعة من القطاعات المختلفة”، مؤكدا الاستمرار في دعم هذه القطاعات.

وعن مشاركة حزب الله في الحكومة اعتبر انه “لا يعود لنا كمملكة متحدة أن نقرر من يجب أن يتمثّل في الحكومة وموقفنا من حزب الله واضح ونعتبره أنه منظمة إرهابية.”

وأعلن رامبلينغ مشاركته في مؤتمر المساعدات الدولي الذي ستنظمه فرنسا قائلًا: “ستكون مشاركتنا على مستوى رفيع ولن يكون مؤتمر مساعدات بالطريقة الكلاسيكية لكنني أعتقد أنه سيلبّي نقطتين في صميم نظرة المجتمع الدولي بأسره تجاه لبنان”.

وعن أزمة كورونا، رأى ان ما يحدث وخصوصاً منذ بدء الأزمة وأيضاً منذ وقوع إنفجار المرفأ تدخلت المملكة المتحدة فعليا في هذا المجال، لافتا الى انه “قدمنا 250 ألف قطعة من معدات الوقاية الشخصية ولدينا فرق طبية طارئة هنا تقدم الدعم .”

وأوضح ان “الأمر الآخر الذي حان الوقت للحديث عنه بشكل خاص هو مسألة اللقاحات، قائلا: “لدينا لقاح من أسترازينيكا وجامعة أكسفورد الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع والذي حقق نتائج جيدة”.