كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ 3 ساعات النائب ميشال ضاهر غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: جلسة مجلس النواب اليوم كانت لإعلان الافلاس والعجز عن المحاسبة. وفيها الكثير من الزجل والدجل أعادت الكرة إلى نقطة الصفر بعد إفلاس البلد وسرقة أموال المودعين. فإلى حين تأليف حكومة جديدة لاجراء مناقصة دولية للتدقيق الجنائي سيهاجر نصف الشعب اللبناني هرباً من المجاعة والموت.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ضاهر: جلسة اليوم كانت لإعلان الافلاس والعجز عن المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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