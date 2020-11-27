لبنان | عجائب لبنان… بقرة فرنسية نافقة عند شاطئ عمشيت

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شاطئ عمشيت
عثر اليوم الجمعة على بقرة نافقة عند شاطئ الكورنيش البحري في عمشيت، جرى الكشف عليها من قبل مفرزة شواطئ جبل لبنان.
وقد كلف المدعي العام البيئي طبيبا شرعيا للكشف عليها وتحديد مصدرها قبل اعطاء الامر بإجراء المقتضى.
وقد تبين فيما بعد أن مصدرها فرنسي، حيث تبين أن هناك قرطا في أذنها، ويتم حاليا مراجعة الجمارك لمعرفة أي من البواخر يحمل أبقارا فرنسية المصدر.
بقرة نافقة عند شاطئ عمشيت
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