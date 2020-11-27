لبنان | الرامي: لفتح القطاع المطعمي وعدم تكبيده كلفة تشغيلية من أجل نصف وجبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ 33 دقيقة

أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي إلى أنه “لا يستطيع القطاع المطعمي أن يتكبد كلفة تشغيلية من أجل نصف وجبة غداء من دون وجبة العشاء.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “نتطلع بايجابية إلى إعادة فتح القطاعات مع الإلتزام الكامل والصارم للتدابير الوقائية وإجراءات السلامة العامة، للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات وموظفين وعمال”.

وأضاف: “قدمنا تصورا ايجابيا إلى اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا لهذه الغاية”.

في سياق متصل، أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض أن لبنان سجل 84 حالة وفاة بسبب الكورونا في الأيام الأربعة الماضية، لافتا الى أن هذه الوفيات كانت نتيجة عدوى اصيب بها المرضى منذ أكثر من أسبوعين، وحصلت قبل بدء الإغلاق العام.

ورأى الابيض أن هذا العدد المرتفع للوفيات يفسر القلق الشديد الذي دفع خبراء الصحة العامة انذاك على التوصية بالاغلاق العام.

وقال في تغريدة ثانية عبر حسابه على تويتر: “كما تضمن تقرير mophleb أمس ارقاما أخرى مهمة. بالاضافة الى العدد المرتفع للحالات (١٨٥٩)، كشفت الفحوص التي أجريت عن استمرار ارتفاع معدل الفحوص الموجبة متجاوزا ١٥٪. وبلغ عدد مرضى الكورونا في العناية المركزة ٣٤١ مريضا، و هو من بين أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الجائحة”.

ولفت الابيض الى أن كل هذه الأرقام تعني أن لجنة الكورونا في اجتماع اليوم ستكون امام خيار صعب فيما يتعلق بتمديد الاقفال العام، قائلا: “لقد سجلت قطاعات الاعمال ارقاما قياسية لفقدان الوظائف واغلاق الشركات، وان تمديد الإغلاق، وخاصة مع اقتراب موسم الأعياد، دون تقديم أي دعم لهذه القطاعات سوف يأثر عليها سلبا”.

وأضاف: “من وجهة نظر خبراء الصحة العامة، فإن تخفيف اجراءات الإغلاق بالرغم من الأعداد الكبيرة التي تسجل، وتحديداً معدل الفحوص الموجبة المرتفع والعدد القياسي لمرضى العناية المركزة، يمكن أن يؤدي إلى تدهور وضع الكورونا الحالي، وسيكون ارتفاع عدد الوفيات دافعا اخر للمطالبة بالتشدد”.

وأكد الابيض أن العنوان الرئيسي لاجتماع بعد ظهر اليوم سيكون الحد من المخاطر مع مراعاة الاقتصاد، قائلا: “كلنا نعلم ان الفقر ضار بالصحة مثل الكورونا، وان غالبية المجتمع في وضع مادي لا تحسد عليه. القرارات المتوازنة هي دائما الافضل. لا يجب ان نفقد الامل. قد يكون الشتاء قاسيا، لكن الربيع لا بد ان يليه”.