لبنان | هارون يحذر: العلاج الكيميائي لا يصل لمرضى السرطان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 9:59 مساءً

أوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان د. سليمان هارون أنه لدينا 543 سرير في المستشفيات الخاصة ستصل بحدود الـ 800 لاستقبال كورونا .

وقال هارون: “هناك منطقة رمادية بين: 35 و 37 في النتيجة PCR وهنا يحصل الاختلال في النتيجة”. وأضاف: “قمنا بزيادة عدد أسرّة مرضى كورونا من 543 سريرا الى 815 وأسرّة العناية الفائقة من 247 سريرا الى 400”.

وأشار هارون إلى انه لم يصلنا اي قرش من مستحقات المستشفيات. وتابع: “اذا ضلينا هيك ما رح نستمر كمستشفيات خاصة، والنا مع الدولة فوق الـ 2000 مليار ليرة”. وأردف: “العلاج الكيميائي ما عم يوصل لمرضى السرطان”.