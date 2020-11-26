لبنان | تدابير سير لانعقاد جلسة مجلس نواب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الجمعة 27-11-2020، جلسةً في قصر الأونيسكو -بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

تحويل السير القادم من “Summer land” -حديقة بن زايد، صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم.