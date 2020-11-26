لبنان | توقيف 3 أشخاص أقدموا على نشل سيدة من الجنسية الأثيوبية

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 4:41 مساءً
توقيف مطلوبين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 24-11-2020 وفي محلة الرملة البيضاء، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف بالجرم المشهود، كل من: ع. س. (مواليد عام 2002، سوري) م. ح. (مواليد عام 2002، سوري) ع. ل. (مواليد عام 2002، سوري) لإقدامهم على نشل سيدة من الجنسية الاثيوبية، مشيرة الى أن بتفتيشهم جرى ضبط الهاتف داخل جيب (م. ح.).
ولفتت المديرية في بيان الى أن الضحية تعرفت عليهم واتخذت في حقهم صفة الادعاء الشخصي، مؤكدة أنهم أودعوا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على اشارة القضاء المختص.
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