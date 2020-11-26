لبنان | ملحم خلف للمحامين: نحن رافعة وطن ولسنا رافعة السلطة

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ملحم خلف
بعد تعرّض المحامي افرام حلبي أمس للاعتداء من قبل بعض عناصر قوى الامن الدّاخلي في منطقة كورنيش المزرعة، ما استدعى تدخّلاً من قِبل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، وإستنكاراً منه لما تعرض له المحامي، طالباً التحقيق بالامر، ظهر النقيب خلف في مقطع فيديو اليوم، وهو يتوجه برسالة إلى المحامين في النقابة.
ودعا خلف المحامين “لعدم الخوف، ولنكن على آمال الوطن، ولنكن متكاتفين، فنحن رافعة وطن ولسنا رافعة السلطة”.
وأضاف: “إذا كان عمل المحامي هو الدفاع عن كل الناس، فإن ما جرى مع المحامي أفرام حلبي من اعتداء لن يتكرر لا معه ولا مع أي مواطن”.
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