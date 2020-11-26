لبنان | بالفيديو: تزامناً مع الأمطار الغزيرة.. (شاروق بحري) أمام شاطئ خلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ما يعرف بـ “الشاروق” في عرض البحر، مقابل منطقة دوحة الحص في خلدة، تزامناً مع تساقط أمطار غزيرة في بيروت.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الخميس، غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على 1900 متر وما فوق، تخف حدة الامطار مساء مع حدوث انفراجات خلال الليل.

يشار إلى أنّ الامطار الغزيرة في النبطية وإقليم التفاح تسببي بسيول جارفة حولت الطرق إلى مستنقعات، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وفي عكار، هطلت الامطار في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، ما ادى الى رفع منسوب مياه الانهر قليلا. وقد حذرت الجهات المعنية السائقين ضرورة توخي القيادة على مختلف الطرق تجنبا للانزلاق، فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على 2000 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.