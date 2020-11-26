لبنان | مافيات تستغل اللبنانيين لتهريبهم إلى أوروبا.. والقنصل كبارة يحذر

القنصل اللبناني في تركيا مازن كبارة
حذر القنصل اللبناني في تركيا مازن كبارة اللبنانيين من خطر مافيات تستغل اللبنانيين لتهريبهم الى اوروبا ثم تتركهم بعد اخذ اموالهم على الحدود التركية اليونانية او البلغارية.
ولفت الى ان هؤلاء اللبنانيين المتروكين يسجنون لعدم وجود اوراق ثبوتية معهم، ويصبحون في حالة صعبة من دون مال ولا مستقبل.
وقال:”نحن في القنصلية اللبنانية نساعد هؤلاء ولكن المساعدة محدودة لتأمين عودتهم لبلدهم، لكن تزايد عدد المغرر بهم كثيرا واصبح ظاهرة خطرة تستدعي الانتباه لها بالتوعية في الاعلام واليقظة من قبل السلطات في لبنان.”
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