لبنان | كوبيش: لتوضيح الصورة قبل انتخابات 2022

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعتين
يان كوبيش
قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في تغريدة عبر “تويتر” ان “هناك نقاش مهم في البرلمان اللبناني حول القضايا المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي”.
وأضاف “من الضروري توضيح الصورة قبل إجراء انتخابات 2022 في موعدها”.
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