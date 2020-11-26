لبنان | آلية لإعفاء ورثة شهداء انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 31 دقيقة غازي وزني وفقاً للقانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020، وضع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني آلية لإعفاء ورثة شهداء انفجار بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم.

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