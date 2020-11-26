لبنان | ضبط سيارتين مسروقتين بعد مُطاردة في زحلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 13 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه “بتاريخ 20-11-2020 توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي عن سيّارتين مسروقتين نوع ” كيا سيراتو” متّجهتين من بيروت إلى البقاع”.

وأشارت إلى أن “بالتاريخ ذاته، اشتبهت دوريّة من مفرزة طوارئ زحلة بسيّارتين من النّوع المذكور، فقام عناصر الدّورية بمطاردتهما وتحذير سّائقَيهما طالبين منهما التّوقف، ولدى عدم امتثالهما، تمّ قطع الطريق أمامهما في بلدة الفرزل، وأطلقوا النّار باتّجاه إطارات السيّارتَين، ما أدّى إلى توقيف أحدهما فيما تمكّن الآخر من متابعة سيره على متن السيّارة التي كانت بقيادته، ليعود ويتركها بعد أن تجاوز الدورية بمسافة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. أمّا الذي أوقف فيُدعى: م. ح. (مواليد عام 1996، فلسطيني)”.

ولفتت إلى أن “بالتحقيق معه من قبل مخفر المعلّقة، أفاد بأنّهما كانا ينقلان السيّارتين المسروقتين من بيروت، وبأنّهما كانا في طريقهما إلى الهِرمل لتسليمها إلى أحد الأشخاص ومن ثمّ إلى خارج الأراضي اللبنانيّة”.