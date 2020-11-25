لبنان | المودع سيستعيد بعض إيداعاته من البنوك قريباً؟

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 8:22 مساءً
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
أشار رئيس لجنة المال والموازنة عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، الى أن “صيغة الكابيتال كونترول الجديدة التي سنكون امامها قريباً جدية من حيث تضمنها آليات مفصّلة بحسب شروط صندوق النقد، وتمكّن المودع من استعمال بعض حقوقه من خلال بعض السحوبات والاستثناءات وتلغي الاستنسابية”.
ولفت النائب كنعان في تصريح تلفزيوني، الى أن “صيغة قانون الكابيتال كونترول الجديد لحظر التحاويل الى الخارج ستتضمن انشاء وحدة مركزية في مصرف لبنان لتلقي طلبات الاستثناءات مع رفع السرية المصرفية للمستفيد، وذلك لمنع التحايل”.
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