لبنان | باسيل لشيا: لا تتدخلي في الشؤون الخارجية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر ان “لا داعي للردّ مجدّداً على السفيرة الاميركية طالما هي تكرّر ذاتها دون الاتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، ‏وطالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمّن معلومة او وثيقة او قرينة، الّا اننا نلفت ‏وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكّر ‏السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخّل ‏بالشؤون الداخلية للبنان وخصوصاً لناحية التعرّض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني”.

وكانت السفيرة الاميركية قالت ان “العقوبات على جبران باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين”.

يذكر أن شيا كشفت سابقاً عن أن “هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب”.

وأشارت إلى أن “على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مثل واضح كيف تحاسب الادارة الاميركية الفاسدين”.

ولفتت، إلى أن “باسيل حوّر فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي وُضعت عليه تُعنى بالفساد”.

وقالت السفيرة الأميركية: جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله.