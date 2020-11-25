لبنان | بعد الصمت… وهبي يستنكر الاعتداء على منشآت أرامكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 6:34 مساءً

عقب الهجوم الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية حيث أصيبت إحدى منشآتها التابعة لشركة أرامكو، غاب لبنان عن واجهة مشهد الاستنكارات الدولية ولو ببيان رسمي.

وسألت “المركزية” وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه عن الموقف اللبناني، فأكد “انّ وزارة الخارجيّة تؤكد على استنكارها لهذا الإعتداء وتشدّد على ضرورة ضبط النفس داعية إلى تحييد المدنيّين والمنشآت المدنيّة والحيويّة من أي عمل عسكري وذلك إنسجاماً مع مواقفها التقليدية الداعية إلى إعتماد الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنيّة سبيلاً لمعالجة أي خلاف بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار الدول العربيّة وسلامتها الإقليميّة”.

ولفت وهبه الى “ان “الخارجيّة” تدعو إلى حلّ كلّ الأزمات بالطرق السلميّة عوضاً عن اللجوء إلى الأعمال العسكريّة”.