لبنان | شيا: شخصيات لبنانية تحت راية العقوبات الأميركية

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السفيرة الاميركية
كشفت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عن أن “هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب”.
وأشارت إلى أن “على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مثل واضح كيف تحاسب الادارة الاميركية الفاسدين”.
ولفتت، إلى أن “باسيل حوّر فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي وُضعت عليه تُعنى بالفساد”.
وقالت السفيرة الأميركية: جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله.
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