كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:12 مساءً - منذ 9 دقائق تهريب أدوية في المطار - ارشيفية أحبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية مع عراقي كان يحاول تهريبها إلى بغداد عبر الخطوط الجوية العراقية، والكمية عبارة عن 378 علبة و700 ظرف من مختلف الأدوية. وقد باشرت الضابطة الإدارية والعدلية في المطار التحقيقات، وأحيل الموقوف الى الجرائم المالية لاستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إحباط عملية تهريب أدوية في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.