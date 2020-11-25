لبنان | أبو شرف يوجه نداء إلى المستشفيات لحماية الأطباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:12 مساءً - منذ ساعتين نقيب الاطباء شرف ابو شرف وجه نقيب اطباء لبنان في بيروت البرفسور شرف ابو شرف، “مع ازدياد اعداد الاطباء الذين يعالجون في المستشفيات من وباء كورونا”، نداء الى المستشفيات طلب فيه “تأمين الألبسة الوقائية اللازمة للطاقم الطبي في محاولة جادة للحد من انتشار الوباء بين العاملين في هذا القطاع”. وتمنى “عدم تحميل الاطباء المصابين بفيروس كورونا جراء عملهم مع مرضى كورونا والذين يعالجون في المستشفيات، أية اعباء مادية او فروقات اضافية ومعالجتهم على نفقة الجهات الضامنة 100%.

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