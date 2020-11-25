لبنان | الراعي من بعبدا: التدقيق الجنائي يجب ان يشمل كل المؤسسات والوزارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 18 دقيقة

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم: أزور فخامة الرئيس عندما يكون لدي زيارة إلى الخارج وزيارتي اليوم تأتي في هذا الإطار وسألتقي في الفاتيكان قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ. وتابع “سأطلب من قداسة البابا زيارة لبنان وسأنقل اليه الواقع الذي نعيشه في لبنان بكل تفاصيله”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، قال: المنطقة التي تضررت بمعظمها مناطق مسيحية ولم نرَ أي تحرك للمساعدة ولكن أحيي الشباب والمنظمات التي ساعدت ودعمت، مضيفا “لبنان بلد حيادي ومنفتح على كل الناس ويفصل بين الدين والدولة”.

واشار الى ان التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق لا يجب أن يتوقف بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل”. واضاف الراعي: الحكومة لا تُشكّل “بالتقسيط” ولقد مرّ شهر والبلد يموت و”بدن يسمحولي فيها” لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية تقوم بورشة “طويلة عريضة” للقيام بالبلد من الموت.