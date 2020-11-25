لبنان | اجتماع للجنة كورونا في السراي: لا تمديد للإقفال التام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

اجتمعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا في السراي الحكومي اليوم.

وعُلم أن اللجنة لن تمدد الاقفال العام الذي ينتهي في 30 تشرين الثاني.

وقد تناول الاجتماع موضوع جهوزية المستشفيات وكيفية تجهيزها إضافة الى كيفية اعادة فتح البلاد.