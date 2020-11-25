لبنان | ” إعلاميون من أجل الحرية”: ما تعرض له فريق “صوت بيروت انترناشونال” جريمة وحشية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 3:41 مساءً

بعد الإعتداء على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” الذي ضمّ المراسل ربيع شنطف والمصوّر محمود السيد، أثناء تغطيتهما حريقاً في أحد المباني في منطقة زقاق البلاط في بيروت، صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي:

ما تعرض له فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” جريمة وحشية وبشعة،حيث تم الاعتداء على الفريق عن سابق تصور وتصميم،واستهدف الزميلان ربيع شنطف ومحمود السيد ،وبأسلوب انتقامي بغيض،دون أن تنجح القوى الأمنية في منع الاعتداء.

واضاف البيان “إننا نسأل المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين: هل سلمتم بأن لبنان أصبح غابة يفترس فيها الأبرياء تحت أنظاركم دون أن يلقى المجرمون العقاب، وهل بتتم شهود زور على التعدي على كرامة اللبنانيين وأمنهم، وهل سيمر هذا الاعتداء على الإعلاميين كسابقاته من دون أن يتحرك القضاء وأن يتم توقيف المعتدين”.

وتابع البيان “إننا نتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى وقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي بأن يتحملوا مسؤولية أمن اللبنانيين، بما يملكون من سلطات تملي عليهم التصرف بحزم لردع هذه الاعتداءات الهمجية والمشينة، وإلا فعلى العدالة والقانون السلام”.