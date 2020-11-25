لبنان | ” إعلاميون من أجل الحرية”: ما تعرض له فريق “صوت بيروت انترناشونال” جريمة وحشية

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آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 3:41 مساءً
إعلاميون من أجل الحرية
بعد الإعتداء على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” الذي ضمّ المراسل ربيع شنطف والمصوّر محمود السيد، أثناء تغطيتهما حريقاً في أحد المباني في منطقة زقاق البلاط في بيروت، صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي:
ما تعرض له فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” جريمة وحشية وبشعة،حيث تم الاعتداء على الفريق عن سابق تصور وتصميم،واستهدف الزميلان ربيع شنطف ومحمود السيد ،وبأسلوب انتقامي بغيض،دون أن تنجح القوى الأمنية في منع الاعتداء.
واضاف البيان “إننا نسأل المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين: هل سلمتم بأن لبنان أصبح غابة يفترس فيها الأبرياء تحت أنظاركم دون أن يلقى المجرمون العقاب، وهل بتتم شهود زور على التعدي على كرامة اللبنانيين وأمنهم، وهل سيمر هذا الاعتداء على الإعلاميين كسابقاته من دون أن يتحرك القضاء وأن يتم توقيف المعتدين”.
وتابع البيان “إننا نتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى وقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي بأن يتحملوا مسؤولية أمن اللبنانيين، بما يملكون من سلطات تملي عليهم التصرف بحزم لردع هذه الاعتداءات الهمجية والمشينة، وإلا فعلى العدالة والقانون السلام”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.