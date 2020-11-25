لبنان | بالفيديو: اعتداء “وحشي” من قبل عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” على فريق “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 2:48 صباحًا

“عم تسب السيّد”!!!… هي العبارة التي قالها احد عناصر ميليشيا “حزب الله” قبل ان ينهال وآخرون من الحزب وعناصر من “حركة أمل” بالضرب على “مراسل صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف وزميله المصور محمود السيد، اثناء تغطيتهما لحريق شقة في منطقة زقاق البلاط.

اجرام وتوحش وحقد لا يمكن للكلمات ان تصفه. انقض عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” بكل ما اوتوا من كره على من لا ينتمي لمعتقدهم وفكرهم وحبهم لاسيادهم، على مسافة 11 طبقة تعرض ربيع وزميله للضرب المبرح، ذنبهما الوحيد انهما كرسا نفسيهما لنقل صورة وصوت الناس، ليصبحا من خلف الشاشة الحدث بعدما اجبرا على اطفاء الكاميرا واسكات الصوت.

ضُرب ربيع وزميله حتى وصلا الى اسفل المبنى، ليهجم عليهما من حضر من ميليشيا “حزب الله” و”حركة امل” في المكان، حاولت عناصر الجيش حمايتهما وابعادهما عن توحش الاوغاد، الا ان الميليشيا التي تعتبر نفسها الدولة هاجمت الجيش، وبعد محاولات عدة تم تهريب ربيع ومحمود كل منهما الى مبنى، قبل ان تسحبهما مخابرات الجيش من المكان، وهما الان يتلقيان العلاج في مستشفى الجامعة الأميركية.

اي دولة هذه التي يضرب فيها الاعلاميين في حين لا يتم توقيف اي من المجرمين؟! ليس فقط بالسلاح يحكم “حزب الله” لبنان، بل بزعرانه وزعران “حركة أمل” الذين يتهجمون على الناس، يشتمون، يضربون ويقتلون وهم يعلمون انهم لن يعاقبوا، طالما حسن نصر الله و”حزبه” يقف خلفهم يسندهم ويدعمهم.