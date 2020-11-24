لبنان | الجيش يداهم المنازل والشقق التي يقطنها السوريون في “بشري”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 9:52 مساءً

يقوم الجيش اللبناني في هذه الاثناء بحملة مداهمات على المنازل والشقق التي يقطنها سوريون في المدينة، بعد تبين وجود سلاح متفلت في الجريمة التي ارتكبها احد السوريين في الأمس وكان ضحيتها الشاب جوزيف طوق.

وأمس الاثنين، قُتل اللبناني “ي.ع.ط”، بطلق ناري من قبل مجهول على طريق الأرز بشري، وتمكنت عناصر فرع المعلومات من توقيف القاتل، وهو من التابعية السورية”.

يشار إلى أن قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار كانت قد أنهت اليوم المسح الميداني لمكان الجريمة التي وقعت أمس في بلدة بشري وأودت بحياة المواطن يوسف طوق على يد أحد العمال السوريين م.ح الذي يعمل كناطور لإحدى الفلل المحاذية لقطعة أرض يملكها القتيل.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، أظهرت التحقيقات الأولية أن القاتل أطلق في البداية رصاصتين من مسدس تركي عيار 9 مليمترا باتجاه الضحية أتبعها برصاصتين، في ما بقيت الطلقة الخامسة عالقة داخل المسدس.

وبنتيجة التصويب المباشر على المجني عليه من مسافة قصيرة، فقد اخترقت الرصاصات الأربعة الكتف والخصر وتحت الإبط والصدر وهي الإصابة التي أدت الى الوفاة الفورية بحسب تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.