لبنان | وزير الصحة: ليس هناك من طرح لتمديد الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني “اننا حققنا كل الاهداف من ​الاقفال​ العام ان كان من ناحية رفع عدد الاسرة في أقسام العناية الفائقة، او من خلال حملات الفحوصات بالأقضية والبلدات التي سجلت ارتفاعا في اعداد الاصابات”.

ولفت حسن الى ان “سلوك الناس والتزامهم هما مصدر التشريعات وبمثابة الايحاء لأي قرار سنتخذه، وكي أكون واقعيا وصريحًا، ليس هناك من طرح لتمديد الاقفال رغم المطالبة السابقة لوزارة الصحة​ في هذا الشأن”.

يشار إلى أن الوزير حسن كان قد أكد في وقت سابق فيما يخص لقاح “قايزر” إلى “ان وزارة الصحة العامة تتجه لتحقيق الأمان الصحي من خلال لقاح فايزر أو غيره، لأنها لن تمنع القطاع الخاص من الإستثمار في قطاع اللقاحات تحت مراقبة الوزارة لتأمين أكبر تغطية للمجتمع اللبناني”.

وتوجه إلى المواطنين، داعيا إياهم إلى “عدم التراخي والإستمرار في الإلتزام بإجراءات الوقاية المطلوبة للحفاظ على صحتهم”.