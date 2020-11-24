كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية مساء اليوم 24-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغت 28698”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.