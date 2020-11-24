لبنان | وزير الصحة يحدد تاريخ توفر لقاح كورونا في لبنان

حمد حسن
تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على بعض العلماء والأطباء أن يتركوا لأهل الاختصاص لا سيما للجنة الوطنية الاعلان عن الاستراتيجية والتوقيت بشأن اللقاح ضدّ كورونا مع الاستفادة من آرائهم.
وأعلن حسن أن “لقاح كورونا سيتوفر في لبنان في الربع الاول من العام المقبل أي بين أواخر شهر شباط والأول من آذار وسيتم توزيعه تباعاً بحسب لوائح سنضعها على أساس علمي تبعاً للأولويات الصحية”.
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