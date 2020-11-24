لبنان | حشيشة الكيف داخل مكبّرين للصوت… وعملية تفتيش أمنية في المطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 6 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 8-11-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب حوالى/15/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف،مخبّأة في داخل “مكبّرين للصوت” وذلك أثناء محاولة مواطن مغادرة الأراضي اللبنانية، ويدعى:

– ن. ت.(مواليد عام 1997، لبناني)

بالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف أنه استحصل عليها من المدعو (ك. ح. مواليد 1997، لبناني)في بلدة بشامون.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية -بعد تزويده بالمعلومات المتوافرة- وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّن من تحديد مكان تواجد (ك. ح.) وتوقيفه بالتاريخ ذاته في محلّة مار مخايل-النهر.

بتفتيش منزله، عُثر أيضاً على/3/ كلغ. من الحشيشة مخبّأة في مكبّر للصوت. واعترف أن (ع. ع. مواليد 1984، لبناني) من زوّده بالمواد المخدّرة.

بتاريخ 13-11-2020، كمنت قوة من المجموعة الخاصة للأخيرفي محلة حيّ السّلّم فأوقفته، وضبطت لديه /12/ كلغ. من المادة ذاتها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفينالثلاثة وأودعوا القضاء المختص.