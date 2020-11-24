لبنان | مسح لموقع الجريمة في بشري… والأسباب رهن التحقيقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 21 دقيقة

تقوم قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار بمسح شامل لموقع الجريمة في بشري بعدما كان أطلق الشاب السوري 5 طلقات رصاص على الشاب جوزيف طوق وارداه.

وكشفت المعلومات بأن الشاب السوري أطلق النار على طوق على السلالم وقد حاول الأخير الابتعاد من المكان لكّن الشاب السوري استمّر بإطلاق نار حتى أرداه قتيلاً.

ويعمل يعمل كناطور في الفيلا التي وقعت فيها الجريمة وطوق يملك أراض بجانب المكان والأسباب الأساسية للجريمة رهن التحقيقات.

وفي السياق، قال مختار بشري: “نترك الموضوع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وجوزيف طوق يملك أرضا زراعية ووقع خلاف بينه وبين الشاب السوري ولكن الأمر غير المنطقي هو امتلاك السوري للسلاح”.

وطالب المختار بضبط السلاح المتفلت وستكون هناك لقاءات على مستوى بشري للبحث في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة. يذكر أن عدد كبير من النازحين السوريين غادروا منطقة بشري وستكون هناك آلية لتنظيم عمل السوريين منعاً لتفلت الأمور.

واستفاقت بشري، صباح اليوم، على هدوء حذر فرضته التدابير الأمنية التي نفذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى، إضافة إلى تدخّل العقلاء من أبناء البلدة ما أسهم في تخفيف الاحتقان بعد مقتل الشاب جوزف طوق بطلق ناري من قبل عامل سوري.

كذلك، فإنّ نقل الجاني من سرايا بشرّي إلى سرايا طرابلس ليمثل أمام القضاء المختص ساهم في تخفيف ردات الفعل، سيما وأنّ الجميع كان يطالب بأن تاخذ العدالة مجراها.

وكان غاضبون أحرقوا ليلاً الدراجة النارية للجاني، مطالبين العائلات السورية المقيمة في البلدة مغادرتها حرصاً على السلامة العامة، ولكنّ تدخل الجيش حدّ من ردات الفعل وأسهم في عودة الهدوء إلى المنطقة.