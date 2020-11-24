لبنان | النائبان جعجع وإسحق عن حادثة بشري: لعدم الانجرار الى اية افعال غرائزية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ 8 دقائق

على أثر الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة بشري، عبر سقوط الشاب جوزاف عارف طوق قتيلاً على يد أحد العمال السوريين، توجها نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق “بأحر التعازي والمواساة الى عائلة واقارب المغدور جوزاف عارف طوق، على مصابهم الاليم ويدعوان لله ان يبلثم جراحهم ويخفف من آلامهم وحرقة قلوبهم، على ان تكون هذه خاتمة احزانهم ان شاء الله”.

ولفتا في بيان، إلى أن “النائب ستريدا جعجع سارعت لحظة سماعها بالفاجعة، بالاتصال بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتمنت عليه توقيف القاتل فوراً، والعمل على ضبط الامن في المدينة، وعدم السماح لاي كان باستغلال هذه الحادثة من اجل اخلال الامن فيها”.

وأضاف البيان، “من بعدها، أجرت اتصالاً برئيس بلدية بشري فرادي كيروز، وتمنت عليه عقد اجتماع طارىء للمجلس البلدي من اجل متابعة التحقيقات بشكل دقيق وحثيث عن قرب، نظرا ً لفداحة الحادثة من جهة، وخطورتها من الجهة الثانية”.

وتابع، “ان نائبي منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق يطالبان السلطات القضائية والامنية المعنية، باجراء المقتضى، بعد ان تم القاء القبض على القاتل وباسرع وقت ممكن. كما يطالبان قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي، وكل الاجهزة الامنية الاخرى المعنية، بالقيام بحملة تفتيش واسعة على تجمعات السوريين في المدينة وفي القضاء، للتأكد من عدم وجود اي سلاح فيها اومطلوب للعدالة”.

وفي الختام، تمنى “نائبا القضاء ستريدا جعجع وجوزاف اسحق على اهلهم في القضاء وخصوصاً في مدينة بشري، التزام القوانين، وعدم الانجرار الى اية افعال غرائزية، باعتبارهم اصحاب حق، والقاتل قد اصبح بين ايدي القوى الامنية، وسينال عقابه على الجريمة التي ارتكبها”.