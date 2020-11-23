لبنان | توضيح من بلدية الغبيري حول عدد الإصابات بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 26 دقيقة

أصدرت بلدية الغبيري توضيحاً، جاء فيه:

“توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الاصابات في منطقة الغبيري وتصنيفها بأنها “بؤرة وبائية”، يهمنا ان نوضح انه يوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 اجري 114 فحصاً PCR في مركز الغبيري الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وسجلت النتائج 34 إصابة. يهمنا ان نوضح للرأي العام ان الإصابات توزعت على الشكل التالي:

13 اصابة ايجابية تقطن خارج نطاق الغبيري اجريت الفحوص لها في مركز الغبيري.

21 حالة إيجابية ضمن الغبيري، بحسب التوزيع التالي:

18 حالة ايجابية وهي حالات مخالطة لمصابين مسجلين سابقا في الغبيري (أي اصابات معروفة المصدر)

إصابة واحدة (اعادة فحص ومسجلة سابقا)

اصابتان جديدتان مجهولتا المصدر”.