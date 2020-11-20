لبنان | هذا مصير المستندات التي حصلت عليها “الفاريز اند مارسال” من مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 9:55 مساءً

بعد اعلان وزير المال غازي وزني عن فسخ شركة “الفاريز اند مارسال” اتفاقية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مع الدولة اللبنانية، سألت اوساط مالية رفيعة عبر ” المركزية”عن مصير المستندات التي حصلت عليها الشركة من حاكمية مصرف لبنان حول حساباته. وقالت: كيف تغادر الشركة قبل ان تعيد المستندات؟ ومن يضمن عدم توظيف او استثمار هذه المستندات، والاحتفاظ بنسخ لديها، مذكرة بأن مجلة فوربس نشرت منذ مدة المستندات التي زود المصرف المركزي الشركة بها؟ بحسب “المركزية”.