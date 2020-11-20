لبنان | دياب: جدار الفساد سميك جداً و لن نستسلم لليأس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبر “تويتر”: “جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الاصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين”.