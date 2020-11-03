لبنان | قوى الأمن عممت أوصاف جثة تعرضت لحادث صدم على أوتوستراد أنفه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة، أنّ “بتاريخ 11 تشرين الأول 2020، عُثر في محلّة أنفه على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، على جثّة مجهولة الهويّة لرجل مُلقى بجانب الطريق، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالى 175 سنتم، معتدل البنية، حنطي البشرة، ذو شعر أسود كثيف ولحية كثيفة سوداء، من دون قميص، ويرتدي سروال جينز لون أزرق”، مشيرةً إلى أنّه “قد جرى نقل الجثة إلى ​مستشفى السلام​ في ​طرابلس​”.

وطلبت في بلاغ، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، مِن ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، “الاتصال بفصيلة شكّا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541481-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.