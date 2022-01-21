لبنان | هل حسم الرئيس الحريري خياره بعدم الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 9:01 مساءً

كشفت مصادر خاصة لصوت بيروت انترناشونال ان الرئيس سعد الحريري ابلغ النواب الذين التقى بهم بعزوفه الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وتشير المعلومات الخاصة ان الحريري ابلغ نواب المستقبل انه في حال اراد بعضهم الترشح الى الانتخابات فعليه الترشح بصفته الشخصية وليس ممثلا لتيار المستقبل.

وتفيد المصادر ان هناك سلسلة اجتماعات ستجرى اليوم وغدا. وتشير المعطيات الى انعقاد اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين هذه الليلة. كما وتؤكد المعلومات الخاصة لصوت بيروت انترناشونال ان المكتب السياسي في المستقبل سيجتمع غدا مع الرئيس الحريري، الذي سيعلن موقفه الاثنين المقبل.

ورأى المحلل السياسي يوسف دياب وفي حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه اذا أرادت الثورة او الحراك الشعبي ان تنجح في الانتخابات من المفترض عليها ان توحد صفوفها وخطابها.

واضاف انه لا ارى حتى الان مرشحين قادرين على اقناع الناس في خطابهم. واشار الى ان المتضرر الاكبر من خروج الرئيس الحريري من الحياة السياسية هي الطائفة السنية المعروفة بالاعتدال وهي الطائفة الاكبر في البلد. وقال ان كل من كان متحالفا مع الرئيس الحريري هو متضرر من غيابه عن الساحة السياسية، مشيرا الى ان حزب الله سيحتفظ بحيثيته الشعبية، والتيار الوطني الحر قد يخسر بعض النواب ولكن يبقى القوة المسيحية الاكبر، والقوات اللبنانية والاشتراكي في حالة ارباك بعد قرار الرئيس سعد الحريري.

اما تيار المستقبل فلن يخوض الانتخابات والتعويل على نوابه في تجييش قاعدة شعبية. وتابع ان التجارب الماضية لنواب المستقبل او لنواب 14 اذار لم تكون مشجعة امام الناس.

واعتبر ان “بيت رفيق الحريري” هو الذي يحمل لواء الطائفة السنية حتى اشعار اخر، مؤكدا اننا في مرحلة ترقب على المستوى الشعبي والشخصيات السنية.

كما وكشف لصوت بيروت انترناشونال ان هناك ثلاثة استحقاقات مهمة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، الاول، التدقيق الجنائي، والثاني، ملف المرفأ والقاضي بيطار، اما الاستحقاق الثالث، سيدور حول رئيس الحكومة المقبلة وكيف سيتعاطى معه المجتمع الدولي والعربي.