لبنان | فكّ تحالف جمعية المشاريع مع الثنائي الشيعي “غير رسمي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 8:08 مساءً

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” من مصدر رفض الكشف عن اسمه أن كل الكلام المنشور في بعض المواقع الإخبارية عن فك تحالف جمعية المشاريع عن الثنائي الشيعي غير رسمي.

وبحسب المصدر، فإن الجمعية لم تحدد خياراتها بعد و أن رئيسها الشيخ حسام قراقيرة لم يختر الشخصيات المرشحة حتى الآن.

علمًا أن النائب جبران باسيل سبق وزار مقر الجمعية في برج أبي حيدر منذ نحو شهر والتقى قراقيرة بحضور بعض المسؤولين من الطرفين من بينهم النائب عن الجمعية عدنان طرابلسي، ولم تعلن الجمعية ولا باسيل عن الزيارة، وجرى تناول موضوع التحالفات في بيروت ولم يصل المجتمعون إلى أي اتفاق.